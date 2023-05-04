وزيرة الهجرة : حكومة السوداني اكثر جدية في موضوع سنجار

2023/05/04 | 18:17 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – سنجار قالت وزيرة الهجرة العراقية ايفان فائق جابرو في منتدى العراق ان حكومة السوداني اكثر جدية في حسم موضوع سنجار من الحكومة السابقة.وقالت جابرو ان،”تم تخصيص 50 مليار دينار لدعم سنجار و عودة النازحين و اعمار المدينة”.و ردت جابرو على داخلية الإقليم و اكدت مرة أخرى على عدم وجود سلطة …

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