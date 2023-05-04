سبعة قتلى بينهم خمسة أساتذة جراء إطلاق نار في مدرسة بباكستان 

2023/05/04 | 18:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل سبعة أشخاص هم خمسة أساتذة واثنان من العمال، جراء إطلاق نار في مدرسة بشمال غرب باكستان يرتبط بتوتر مذهبي بين السنّة والشيعة، وفق ما أفادت مصادر حكومية وأخرى في الشرطة.

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