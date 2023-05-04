"أنا عاطفي".. نجيب ساويرس يرد على سؤال عن عدم اتخاذ قرار مماثل لخطوة شقيقه سميح

2023/05/04 | 18:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على سؤال حول سبب عدم اتخاذه قرارا بوقف إطلاق استثمارات جديدة في مصر على غرار شقيقه سميح، واصفا نفسه بـ"العاطفي"

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