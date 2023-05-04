العمل النيابية تتحدث عن قرب تمرير قانون الضمان الاجتماعي

2023/05/04 | 18:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية أمير المعموري ، الخميس ، قرب تشريع قانون الضمان الاجتماعي ، فيما لفت الى ان اللجنة اكملت جميع التعديلات الخاصة بالقانون.

وقال المعموري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أن “قانون الضمان الاجتماعي سيشرع خلال الجلسات المقبلة مع الأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات وتعديلات نقابة العمال والاتحادات”.

وأضاف أن “القانون سيوفر راتبا تقاعديا لجميع العمال والعاملين في القطاع الخاص” ، مبينا أن “القانون في مراحله النهائية وسيقدم إلى رئاسة مجلس النواب للتصويت عليه في الجلسات القادمة “.

واضاف أن” قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة والذي طال انتظاره طويلا ولابد من تشريعه بأسرع وقت ممكن كونه يخدم شرائح واسعة من أبناء المجتمع العراقي”.

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