2023/05/04 | 18:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تمكنت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط...

ظهرت المقالة إحباط عملية استيلاء على الآلاف من قطع الأراضي في الأنبار وضبط 8 من المتورطين أولاً على المسلة.

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