2023/05/04 | 18:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Pk61jYHhBuU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حوار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في منتدى العراق للاستقرار والازدهار) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حوار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في منتدى العراق للاستقرار والازدهار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).