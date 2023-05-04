2023/05/04 | 18:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعمل على تعميم هذه التجربة على بقية دوائر الدولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: إطلاق تجريبي للجباية الإلكترونية في 4 مؤسسات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين: إطلاق تجريبي للجباية الإلكترونية في 4 مؤسسات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).