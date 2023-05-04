2023/05/04 | 18:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP صورة وفرها في 4 أيار/مايو 2023 معهد “ماكس بلانك” الألماني للأنثروبولوجيا التطورية لسن غزال استُخدمت كقلادة قبل نحو 20 ألف عام باريس (أ ف ب) – أتاحت آثار عَرَق على قلادة نُحِتَت من سن غزال قبل آلاف السنين تحديد التاريخ الذي تعود إليه هذه القطعة والتوصل إلى معلومات عن صاحبتها، بفضل استخدام تقنية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحامض النووي على قلادة منذ 20 ألف سنة يقود للتعرف على صاحبتها) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحامض النووي على قلادة منذ 20 ألف سنة يقود للتعرف على صاحبتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).