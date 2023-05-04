2023/05/04 | 18:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ” الزمان” قال رئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، إنه لن يقوم بدعم أي دولة ضد إيران سواء إذا كانت إسرائيل او غيرها.وقال بارزاني خلال جلسة خاصة بمنتدى العراق التأسيسي : من أجل الاستقرار والازدهار، إن “إيران جارة للعراق ومن بينها كردستان، وهي في كثير من المحطات ساعدت كردستان، ولن ننسى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيرفان بارزاني من بغداد :كردستان لن يدعم أي دولة ضد إيران وأسباب فنية لا سياسية وراء تأخر تصدير نفط الاقليم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيجيرفان بارزاني من بغداد :كردستان لن يدعم أي دولة ضد إيران وأسباب فنية لا سياسية وراء تأخر تصدير نفط الاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).