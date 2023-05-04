2023/05/04 | 18:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني فرضت وزارة العمل الأميركية غرامة على ثلاثة من أصحاب محلات ماكدونالدز الشهيرة بعد أن توصل تحقيق إلى تشغيلها لمئات الأطفال، بمن فيهم طفلان يبلغان من العمر 10 سنوات، في انتهاك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أميركا..



غرامة على فروع لماكدونالدز بسبب “العمال الأطفال” المركز الخبري الوطني.

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