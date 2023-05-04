2023/05/04 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم -

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تكشف مخالفات في منح قرض بمليار دينار في العزيزية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تكشف مخالفات في منح قرض بمليار دينار في العزيزية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).