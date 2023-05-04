السوداني: سعر صرف الدولار سيثبت عند السعر الرسمي

2023/05/04 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ان سعر صرف الدولار سيثبت عند سعر الصرف الرسمي.

السوداني وخلال مشاركته بمنتدى العراق للاستقرار والازدهار المنعقد ببغداد، قال في كلمة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "سعر صرف الدولار سيثبت عند سعر الصرف الرسمي".

ويشهد سوق الدولار خلال الايام القليلة الحالية ارتفاعا في اسعار الدولار بعد ان انخفض بشكل حاد خلال الايام السابقة، حيث بلغ اليوم الخميس اكثر من 146 الف دينار لكل 100 دولار.

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