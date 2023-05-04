السوداني: الحكومة أثبتت خلال 6 أشهر من عملها بُطلان الأحكام المسبقة عليها

2023/05/04 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعتبر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ان حكومته اثبتت خلال 6 اشهر من عمرها، بطلان الاحكام المسبقة عليها.

وذكر السوداني خلال مشاركته بمنتدى العراق للاستقرار والازدهار المنعقد ببغداد، في كلمة تابعتها "بغداد اليوم"، أن "الحكومة اثبتت خلال 6 اشهر من عملها بطلان الاحكام المسبقة عليها".

واضاف ان "الفريق الحكومي حريص ومخلص ويعمل ليلا نهارا"، مبينا ان "حكومته نفذت 31% من البرنامج المتفق عليه بين القوى السياسية".

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