عيد العمال مناسبة لاحتفاء الفقراء بفقرهم

2023/05/04 | 19:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير داود حنوش بأي حال عُدت يا عيدُ، يوم العمال العالمي الذي تجده السلطة مناسبة لا تُفوّت في تهنئة المسحوقين والمعدمين الذين سرقت أحلامَهم من تُهنئهم.بأي حال عُدت يا...أكمل القراءة ←

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