نائب يحدد أهم “النقاط المقلقة” بملف الطاقة في موازنة 2023

2023/05/04 | 19:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد النائب سالم العنبكي، الخميس، أهم النقاط التي تسبب قلقا بملف الطاقة في موازنة 2023.

وقال العنبكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “العديد من الملاحظات المهمة طرحت من قبل النواب حول ملف النفط في موازنة 2023 خصوصا أنه يشكل نسبة تزيد عن 90% من ايراداتها المالية ويشكل عصب الموازنة لاننا ببساطة اقتصاد ريعي”.

وأضاف، أن “اعتماد سعر 70 دولار لبرميل النفط وكمية تصدير تصل الى 3 ملايين و500 الف له مخاطر متعددة ابرزها تقبلات الاسعار واحتمالية حصول اي خلل يدفع الى تقليل كميات الصادرات”، لافتا الى ان “نزول الاسعار الى 50 دولار مع تصدير 3 ملايين برميل قد تكفي بالكاد لتامين الرواتب”.

واشار الى ان “نقاط القلق في ملف النفط تستدعي تغييرات مهمة في ملف الموازنة من ناحية زيادة الايرادات غير النفطية والسعي لمواجهة اي تقلبات في الاسعار بما يؤدي الى خلق مرونة في التعاطي مع اي ازمات في ظل سوق يعاني من ضغوط وتحديات دولية”.

وتعتمد موازنة العراق بشكل مباشر على تصدير النفط الخام رغم تقلبات سوق الاسعار في السنوات الاخيرة.

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