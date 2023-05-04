2023/05/04 | 19:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني: سعر صرف الدولار سيثبت عند السعر الرسمي السوداني: الحكومة لن تتردد في محاسبة الفاسدين ولا توجد لدينا خطوط حمراء

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