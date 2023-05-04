السوداني: نحتاج ثلاث سنوات لتأمين الغاز.. وننتظر رد تركيا لاستئناف ضخ النفط من كردستان

2023/05/04 | 19:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ان التخلي عن الغاز المستورد يحتاج الى نحو ثلاث سنوات.

وقال السوداني اثناء كلمته في منتدى العراق للاستقرار والازدهار المنعقد في بغداد إن "العراق أمامه نحو ثلاث سنوات للتوقف عن استيراد الغاز من الخارج".

وأضاف، أن "الحكومة تستعد لإطلاق جولة التراخيص السادسة في بادية الأنبار والنجف الأشرف"، مشيرا الى "تحقيق تفاهمات مع الاقليم بشأن ملف النفط والغاز وضمنت في قانون الموازنة".

وبخصوص نفط كردستان قال السوداني إن "الجانب التركي أبلغنا بأن أنبوب النفط المصدر للنفط يحتاج إلى فحص قبل استئناف التصدير".

وأوضح ، أن "العراق مستعد لاستئناف التصدير حالا في حال أعلنت تركيا استعدادها لذلك".

وتوقف تصدير النفط من اقليم كردستان بعد قرار لهيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بشأن دعوى التحكيم المرفوعة من قبل الحكومة العراقية السابقة ضد تركيا، بشأن "اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية"، والتي حكمت فيها بعدم شرعية تصدير إقليم كردستان نفطه دون موافقة بغداد.

وبشأن البرنامج الحكومي قال السوداني إن "هناك مراجعات وحوارات ومناقشات على مجمل القضايا في البلد"، مضيفا أن "الحكومة واجهت جملة من التحديات الخدمة والاقتصادية".

وبين أن "الحكومة أثبتت خلال 6 أشهر من عملها بُطلان الأحكام المسبقة عليها واستطاعت تنفيذ 31% من البرنامج الوزاري"، مشيرا الى أن "كسب ثقة الشعب يتحقق بمصداقية عمل الحكومة ولا يمكن تحقيق اي نجاح دون العمل بروح الفريق".

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