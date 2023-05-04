2023/05/04 | 19:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الخميس، الإطاحة بأربعة متهمين بتهم مختلفة في محافظتين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتهم مختلفة.. الإطاحة بأربعة متهمين في محافظتين ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بتهم مختلفة.. الإطاحة بأربعة متهمين في محافظتين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).