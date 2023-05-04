2023/05/04 | 19:42 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الخميس، الإطاحة بأربعة متهمين بتهم مختلفة في محافظتين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتهم مختلفة.. الإطاحة بأربعة متهمين في محافظتين ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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