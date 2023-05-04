2023/05/04 | 19:49 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت الحكومة الكندية مبلغاً مالياً قدره 35 مليون دولار كندي، أي ما يقارب 25.9 مليون دولار أميركي، من أجل تقديم المساعدات النقدية للبنانيين الأكثر احتياجا، من خلال البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً، فضلاً عن تقديم المساعدة التقنية لوزارة الشؤون الاجتماعية.من المقرر أن تخصص مساهمة كندا لدعم الأسر الأكثر حاجة في لبنان، والتي تمر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكومة الكندية تقدم 35 مليون دولار كندي للأسر الفقيرة في لبنان شبكة القيقب الدولية.

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