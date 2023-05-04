جمال علي: المنتخب الوطني يمر بأفضل مرحلة إعداد حالياً

2023/05/04 | 19:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المدرب العراقي جمال علي، أن المنتخب الوطني، يمر بأفضل مرحلة إعداد حالياً لكأس آسيا في قطر.

وقال علي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تواجد كاساس وكادره المساعد في العراق ومتابعته المستمرة لمباريات الدوري الممتاز سيمنحه أفضل الخيارات لاختيار قائمة اللاعبين للمنتخب العراقي وهذا ما يميزه عن بقية المدربين الأجانب الذين قادوا المنتخب العراقي سابقاً”.

وبين أن “الخروج من نطاق إقامة مباريات ودية مع منتخبات المنطقة واستغلال أيام (فيفا دي)، هي فرصة جيدة للمدرب للوقوف على إمكانيات اللاعبين المحليين والمغتربين”، لافتاً إلى إن “المنتخب العراقي يمر بأفضل مرحلة إعداد في الوقت الحالي”.

ونجح كاساس في قيادة المنتخب الوطني للتتويج بلقب كأس الخليج للمرة الرابعة في تأريخه، ليعيد الكأس لخزائن الاتحاد العراقي بعد غياب استمر 35 عاماً.

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