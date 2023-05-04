2023/05/04 | 19:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سارة جاسم ظاهرة الزواج خارج المحكمة في العراق يعد واحداً من أكثـر المشاكل التي تواجه العائلات العراقية خصوصاً بالنسبة للنساء اللواتي يعقدن زواجهن في مكاتب الزواج الشرعي ويواجهن صعوبة وإشكالات في حالة رفض الزوج تسجيل و تصديق عقد الزواج. فعند الدخول الى أية محكمة في بغداد نرى نساء كثيرات أغلبهن قاصرات يتحدثن بحزن وألم عما […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أطفال بلا نسب و نساء بلا حقوق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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