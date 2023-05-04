أطفال بلا نسب و نساء بلا حقوق

2023/05/04 | 19:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سارة جاسم ظاهرة الزواج خارج المحكمة في العراق يعد واحداً من ‏أكثـر المشاكل التي تواجه العائلات العراقية ‏خصوصاً بالنسبة للنساء اللواتي يعقدن ‏زواجهن في مكاتب الزواج ‏الشرعي ويواجهن صعوبة ‏وإشكالات في حالة رفض الزوج ‏تسجيل و تصديق عقد الزواج.‏ فعند الدخول الى أية محكمة في ‏بغداد نرى نساء كثيرات أغلبهن قاصرات يتحدثن ‏بحزن وألم عما […]

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