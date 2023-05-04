اليونسكو تحذر من تزايد استهداف الصحفيين والفنانين في العراق

2023/05/04 | 19:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

دعت منظمة اليونسكو الدولية، اليوم الخميس، بمناسبة بدء اعمال القمة الدولية للفن والثقافة، دول العالم الى "احترام وحماية الابداع الفني وحرية الصحافة"، مشيرة الى ان العراق في صدارة الدول التي يتعرض فيها الفنانون والصحفيون لاستهداف.

وقالت المنظمة من خلال تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، إن "حماية الأصوات المبدعة وخصوصا في مناطق النزاع وعدم الاستقرار السياسي بات "ذات أهمية قصوى"، مؤكدة ان الفنانين والصحفيين باتوا من "الطبقات المعرضة للخطر" بسبب الاستهداف المستمر باعمال العنف والمضايقات بالإضافة الى المنع من العمل والتعبير.

المنظمة حذرت أيضا من تعرض الصحفيين والفنانين الى استهداف في مناطق واسعة وخصوصا العراق، اليمن وأوكرانيا، موصية الأمم المتحدة باتخاذ ثلاث خطوات لحمايتهم، أولها "اعلان الفنانين في اطار التعبير الحر عن الفن جماعة ضعيفة معرضة للخطر وبحاجة الى اهتمام خاص"، بالإضافة الى "اطلاق برنامج دعم واسع للصحفيين والفنانين يهدف لحماية أعمالهم والمساحات الفنية والثقافية التي يعملون بها" وأخيرا "اطلاق برامج لاعادة بناء النظم القضائية والعوامل القانونية لحمايتهم خلال التحقيقات والمحاكمات".

واختتمت المنظمة تقريرها بالإعلان عن اطلاق منحة بمليون دولار امريكي لتمويل مشاريع لحماية الفنانين والصحفيين في خمسة وعشرين بلدا من بينها العراق دون الكشف عن تفاصيل تلك البرامج.

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