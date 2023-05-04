رئيس الجمهورية يصل إلى لندن

2023/05/04 | 19:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

وصل رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، إلى المملكة المتحدة تلبية لدعوة رسمية لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية، تلقته (بغداد اليوم)، ان "رشيد وصل إلى المملكة المتحدة وكان في استقبال في المطار اللورد روبرت لوفين ممثلا عن جلالة ملك بريطانيا العظمى".

واضاف البيان، ان "الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث"، لافتاً الى ان "رئيس الجمهورية كان يرافقه السيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد، ووزير الثقافة والسياحة والآثار، أحمد فكاك البدراني".

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