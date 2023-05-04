2023/05/04 | 20:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الخميس، نتائج اعتراضات المتقدمين على التعيينات ممن رفضت استماراتهم في مرحلة التدقيق.وذكر المجلس، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/أنه “يعلن نشر نتائج الاعتراضات على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة ينشر نتائج اعتراضات المتقدمين للتعيينات المركز الخبري الوطني.

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