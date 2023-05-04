البيت الأبيض يصدر أمرا تنفيذيا يسمح بفرض عقوبات على شخصيات تزعزع استقرار السودان

2023/05/04 | 20:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس أمرا تنفيذيا يسمح بفرض عقوبات على "بعض الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف التحول الديمقراطي".

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