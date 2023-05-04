يوم غد الجمعة..سنشهد خسوف شبه ظل جزئي للقمر

2023/05/04 | 20:10 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

أعلن المتنبئ الجوي صادق عطية، الخميس، عن خسوف شبه ظل للقمر يوم غد الجمعة في سماء منطقتنا.

وقال عطية في منشور على فيسبوك: "مساء يوم غد الجمعة ستشهد منطقتنا خسوف شبه ظل جزئي للقمر، يبدأ في الساعة (06:14 مساء، وينتهي في الساعة (10:32ليلا)"، مبينا انه "سيخسف من القمر ما نسبته 97% من قرصه".

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