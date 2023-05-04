قروض وتصاريح گمرگيَّة فاسدة في واسط

2023/05/04 | 20:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة الاتحايدة، اليوم الخميس، مُخالفاتٍ...

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