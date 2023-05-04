ميسان.. الإطاحة بمتهمين بحوزتهما شرائح سيم كارت غير مسجلة

2023/05/04 | 20:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الجريمة المنظمة في ميسان، اليوم الخميس، الإطاحة بمتهمين بحوزتهما شرائح سيم كارت غير مسجلة في ميسان.

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