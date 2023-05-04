2023/05/04 | 20:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن ضبط مسؤولٍ بالمعهد التقنيّ في بعقوبة؛ بتهمة الاستيلاء على الملايين من الدنانير؛ مستغلاً وظيفته بالاستحواذ على مبالغ استحصلها من مُؤجر أحد الأكشاك في المعهد .وذكرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط مسؤولاً استحوذ على مبالغ مالية بالمعهد التقني في بعقوبة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مسؤولاً استحوذ على مبالغ مالية بالمعهد التقني في بعقوبة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مسؤولاً استحوذ على مبالغ مالية بالمعهد التقني في بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).