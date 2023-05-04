2023/05/04 | 20:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أطلق وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الخميس، مشروع الإيكوسيستم للجامعة التكنولوجية فيما أكد على “تعزيز بيئة الجامعة المنتجة وتمكين الخريجين من ريادة الأعمال وصناعة البرامج والابتكار.وقال وزير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اطلاق مشروع “الإيكوسيستم” للجامعة التكنولوجية المركز الخبري الوطني.

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