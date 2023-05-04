2023/05/04 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استبعد القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، اليوم الخميس، ان تقود تغيرات السوداني الى أزمة سياسية في البلاد، مشيرا الى ان البدلاء سيكونون من داخل الوزارات واعتمادا على الكفاءة والخبرة.

وقال الرديني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المنهاج الحكومي واضح في بنوده ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد بأن هناك برنامج عمل للتقييم سيشمل الادارات الحكومية بكافة مفاصلها سواء الوزراء او الوكلاء او المدراء العاميين وصولا الى المحافظين والدرجات الخاصة، من خلال لجان خاصة في مكتب رئيس الوزراء بالاضافة الى تقارير النواب من اجل تقديم المشورة".

واضاف، ان "التغيرات المقبلة ستشهد اعفاء المدراء بالوكالة فيما سيتم نقل المدراء بالاصالة الى دوائر اخرى وتدوير هم، اي اجراء تغيرات تسهم في تعزيز القدرة على رسم ملامح مرحلة للعمل تتلائم مع المنهاج الحكومي".

واستبعد ان تؤدي تغيرات السوداني الى ازمة سياسية في البلاد لان التغيرات ستكون من ذات الوزارات مع الاخذ بنظر الاعتبار الكفاءة والخبرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تقود حملة اقالة المدراء إلى ازمة سياسية؟ - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل تقود حملة اقالة المدراء إلى ازمة سياسية؟ - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).