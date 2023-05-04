2023/05/04 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أطلق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الخميس، مشروع الإيكوسيستم للجامعة التكنولوجية وأكد على تعزيز بيئة الجامعة المنتجة وتمكين الخريجين من ريادة الأعمال وصناعة البرامج والابتكار.

وقال بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "وزير التعليم وخلال حفل إطلاق مشروع منظومة الإيكوسيستم، بحضور عدد من رؤساء الجامعات والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص اكد ان هذا المشروع يشكل رصيدا نوعيا من رأس المال البشري ومرتكزا هاما باتجاه التنمية وتعزيز بيئة الجامعة المنتجة وصناعة البرامج وابتكار المشاريع".

وأضاف البيان، أن "قانون وزارة التعليم العالي الذي نص على إحداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية التقنية والثقافية ومواكبة مؤشرات التحديث في مجالات المعرفة جعل المؤسسات التعليمية في تفاعل مستمر مع حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية".

وتابع، ان "مشروع الإيكوسيستم في الجامعة التكنولوجية يأتي في سياق تمكين الخريجين الشباب من اعتلاء منصة الطموح وتحقيق خطوات العمل الحقيقي من خلال الشراكات المنتجة مع مؤسسات القطاع الخاص التي تستقطب رواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمشاريع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التعليم يطلق مشروع الإيكوسيستم للجامعة التكنولوجية ويؤكد على تعزيز بيئة الجامعة المنتجة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التعليم يطلق مشروع الإيكوسيستم للجامعة التكنولوجية ويؤكد على تعزيز بيئة الجامعة المنتجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).