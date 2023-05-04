الإمساك بتاجر مخدرات بحوزته 20 كغم من المواد المخدرة في ميسان

2023/05/04 | 21:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠حسب توجيهات وزير الداخلية السيد عبد الامير الشمري ، تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات وبعملية نوعية من القبض على تاجر مخدرات بحوزته (20) كيلو غرام من المواد المخدرة في محافظة ميسان .جاءت هذه العملية بمتابعة ميدانية متواصلة وبعد نصب كمين محكم ، تمكنت خلاله قوة من ابطال المديرية في مكافحة مخدرات ميسان من القاء القبض […]

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