مركز دراسات يكشف تفاصيل خطة القوى الكردية للسيطرة على سنجار

2023/05/04 | 21:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضح رئيس مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية عباس الجبوري، أسباب أطماع الاكراد ومحاولاتهم فرض السيطرة على سنجار، لافتا الى ان هناك ابعاد اقتصادية لهذه المنطقة بهدف الحصول على جزء من “الكعكة”.

وقال الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “أصوات الاكراد لم تكن موجودة عند احتلال داعش الإرهابي لقضاء سنجار بمحافظة نينوى على الرغم مما حصل فيها من جرائم وسبي للنساء، واليوم فأن حكومتها المحلية تابعة للإقليم”.

وأضاف ان “أطماع الاكراد في سنجار تكمن في كون المنطقة جزء من طريق الحرير والقناة الجافة التي ستربط ميناء الفاو بتركيا، حيث سيكون هذا الطريق بوابة لتركيا وأوروبا والشرق الأوسط ودول شرق اسيا وله أهمية اقتصادية كبيرة”.

وبين ان “الاكراد يسعون للسيطرة على المنطقة المذكورة بسبب مرور طريق الحرير داخلها مايسمح لهم بالحصول على جزء من (الكعكة)، وماجعل من سنجار قضية مهمة بالنسبة لحكومة الإقليم بعيدا عن مأساة ومعاناة أهلها جراء الأفعال الإرهابية”.

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