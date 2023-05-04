2023/05/04 | 21:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم، كما عطل طرق التجارة الداخلية مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصراع في السودان يوجه ضربة جديدة لاقتصاد البلاد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصراع في السودان يوجه ضربة جديدة لاقتصاد البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).