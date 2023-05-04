2023/05/04 | 21:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال مقابلة أجراها مع شبكة CNN، قال وزير الخارجية الأردني ونائب رئيس الوزراء، أيمن الصفدي، إن "سياسات الوضع الراهن نتج عنها المزيد من العلل والمزيد من الألم والمعاناة للشعب السوري وتهديدات متزايدة للمنطقة بما في ذلك الأردن." مضيفًا أن "الأردن توصل، منذ فترة، إلى ورقة طورت إلى مبادرة أردنية تستند إلى دور عربي رائد عبر نهج خطوة بخطوة، بالتنسيق مع شركائنا وحلفائنا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف رد أيمن الصفدي على سؤال CNN عن موقف أمريكا من التطبيع مع الأسد؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف رد أيمن الصفدي على سؤال CNN عن موقف أمريكا من التطبيع مع الأسد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).