أسهم أوروبا تغلق منخفضة مع تلميح المركزي الأوروبي لمزيد من التشديد النقدي

2023/05/04 | 21:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اختتمت الأسهم الأوروبية تعاملات يوم الخميس على انخفاض بعد أن خفف البنك المركزي الأوروبي وتيرة رفع أسعار الفائدة لكنه أشار إلى المزيد من التشديد النقدي في المستقبل، في حين تراجعت أسهم شركة البناء السويدية سكانسكا جراء تراجع أرباحها بفعل ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

أُغلق المؤشر (ستوكس 600) لعموم أوروبا على انخفاض 0.5 بالمئة، مقتربا من أدنى مستوياته في شهر التي سجلها في بداية الأسبوع.

ورفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وهو أقل معدل منذ أن بدأ رفعها الصيف الماضي، ليصل المعيار القياسي لتكاليف الاقتراض في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة إلى 3.25 من ثلاثة بالمئة في وقت سابق.

وقالت رئيسة البنك كريستين لاجارد في مؤتمر صحفي "نحن لا نتوقف مؤقتا (عن الرفع)- هذا واضح جدا"، مشيرة إلى أن البنك المركزي لا يزال في طريقه لمحاربة التضخم العنيد عن طريق زيادة التشديد النقدي.

يأتي التحول النزولي الصغير في مسيرة المركزي الأوروبي لرفع الفائدة بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق بين خمسة إلى 5.25 بالمئة يوم لأربعاء، لكنه تراجع عن تأكيده بأنه "يتوقع" أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الرفع.

في غضون ذلك، هوت أسهم سكانسكا السويدية للبناء 11.1 بالمئة بعد أن سجلت انخفاضا حادا في أرباح التشغيل للربع الأول.

وهبطت أسهم البنوك الأوروبية 1.5 بالمئة مع تجدد المخاوف بشأن اضطرابات المصارف الإقليمية الأمريكية بعد أن انزلق سهم باكويست بانكورب إلى مستوى قياسي منخفض بعد أنباء عن إجراء البنك محادثات بشأن الخيارات الاستراتيجية.

وفي المقابل، ارتفع سهم شل 0.9 بالمئة بعد أن انخفضت أرباحها في الربع الأول بشكل طفيف عن الربع السابق مع تباطؤ أسعار الطاقة، لكنها ما زالت تفوق التوقعات.

كما ارتفعت أسهم فيراري 4.7 بالمئة بفضل أرباح الربع الأول التي تجاوزت التوقعات، مع امتداد الطلب على سياراتها إلى العامين المقبلين.

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