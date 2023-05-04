الديمقراطي: جادون بحسم الخلافات مع الاتحاد بجميع الطرق المتاحة

2023/05/04 | 21:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، جدية حزبه بحسم القضايا الخلافية مع الاتحاد الوطني من خلال الحوار والنقاش ، لافتا الى أهمية حسم الخلافات والتوجه نحو القضايا المشتركة بين الحزبين.

وقال سليمان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي لديهما قضية مشتركة واحدة داخل البيت الكردي حيث يؤمن الجانبين بأهمية الإسراع بحل الخلافات بينهما”.

وأضاف ان “الحزب الديمقراطي يقف الى جانب حل جميع الخلافات والاختلافات مع الاتحاد الوطني الكردستاني وهناك جدية في هذا الامر، وذلك من خلال تقارب الحزبين او بتدخل اطراف أخرى من اجل عودة العلاقة بين أبناء البيت الواحد”.

وبين انه “لا خيار غير الحوار والنقاش المتبادل مع الطرف الاخر من اجل حل جميع المسائل العالقة والتفاهم حول جميع القضايا المختلف عليها بين الاتحاد والديمقراطي، خصوصا ان هناك قضية مشتركة واحدة يجب الاتفاق عليها بين الجانبين”.

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