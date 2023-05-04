2023/05/04 | 21:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KwnDoP41ikA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رندة احمد تهدي اغنية حسين الغزال للعراقيين بصوتها | #بمختلف_الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رندة احمد تهدي اغنية حسين الغزال للعراقيين بصوتها | #بمختلف_الاراء مع قحطان عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).