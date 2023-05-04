طائرات F16 تدمر عدة أوكار لداعش الإرهابي في منطقة وادي الشاي

2023/05/04 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، تنفيذ ضربة جوية بطائرات f16، في منطقة وادي الشاي ما ادى لمقتل افراد مجموعة ارهابية هناك.

واوضحت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بناء على معلومات استخبارية من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وبتخطيط واشراف من قبل خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة نفذ صقور الجو الابطال بطائرات F16 ضربة جوية ناجحة ضد مجموعة ارهابية في منطقة وادي الشاي ضمن قاطع عمليات كركوك وقد ادت الضربة الجوية هذه الى مقتل افراد المجموعة الارهابية وتدمير بعض المضافات التابعة لهم".

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