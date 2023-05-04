السوداني يلتقي رئيس وأعضاء لجنة التعليم العالي النيابية

2023/05/04 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

التقى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، برئيس وأعضاء لجنة التعليم العالي في مجلس النواب.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقته (بغداد اليوم)، ان "اللقاء شهد البحث في أوضاع قطاع التعليم العالي في العراق، بشقّيه الحكومي والأهلي، واستعراض مؤشرات ومُتّجهات التعليم ومستويات مُخرجاته"، فضلاً عن "الوقوف على أهمّ العقبات التي تعيق التطوير والتحديث، على وفق رؤيةٍ تنطلق من الخطط الحكومية، وفي مقدمتها الستراتيجية الوطنية للتعليم (2022- 2031) التي ستطلقها الحكومة قريباً".

واضاف البيان: "السوداني اكد على ان البرنامج الحكومي أخذ بعين الاهتمام مسألة تحديث وتطوير العملية التعليمية في الجامعات العراقية، بما يلبّي احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وأنْ تكون مخرجات الكليات والمعاهد عاملاً أساسياً في تأهيل الشباب؛ لنيل فرص عمل حقيقية، واكتساب مهارات مطلوبة"، وأكَّد على "تقديم دعمه الكامل للقائمين على العملية التعليمية، من خلال القوانين أو التشريعات، سواءٌ أكانوا في القطاع التربوي أم في التعليم العالي، بما يؤمّن لهم بيئة سليمة، تمكّنهم من أداء رسالتهم التعليميّة".

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