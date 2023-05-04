اب يرمي ابنته من سطح المنزل في الاعظمية

2023/05/04 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر امني اليوم الخميس، باعتقال رجل اقدم على رمي ابنته البالغة من العمر 16 عاما من سطح منزله في بغداد، قبل ان يتضح انه كان مخمورًا.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، أنه "اقدم اب على رمي ابنته تولد ٢٠٠٧ من الطابق الثالث من اعلى سطح منزله ضمن منطقة الاعظمية ببغداد".

واضاف المصدر أن "الطفلة تعرضت لكسور وحالتها لاتخلو من الخطورة"، مشيرا الى انه "تم اعتقال الاب واتضح انه مخمور".

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