2023/05/04 | 21:50 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يستعرض مع لجنة التعليم العالي النيابية الوقوف على أهمّ العقبات التي تعيق تطوير العملية التعليمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/04 | 21:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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