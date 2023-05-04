بطولة ألمانيا: بايرن للتمسك بالصدارة ودورتموند لنسيان الظلم التحكيمي

2023/05/04 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP مدرب بايرن ميونيخ الالماني توماس توخل خلال الحصة التدريبية عشية استضافة مانشستر سيتي الانكليزي في اياب ربع نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا في ميونيخ في 18 نيسان/أبريل 2023.برلين (أ ف ب) – يسعى بايرن ميونيخ الى التمسك بالصدارة التي انتزعها من غريمه بوروسيا دورتموند في المرحلة الماضية، والاقتراب خطوة هامة من لقبه […]

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