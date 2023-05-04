التعليم تعلن إصدار الأوامر الإدارية بالمباشرة لحملة الشهادات

2023/05/04 | 22:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، اصدار الاوامر الادارية بمباشرة حملة الشهادات العليا الذين تم تعيينهم مؤخرًا.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنها "اصدرت الأوامر الإدارية بالمباشرة لحملة شهادات الدكتوراه والماجستير والدبلوم والبكالوريوس الذين جرى تعيينهم بموجب الأوامر الوزارية المرقمة (591) (592) (593) (594) في 2023/4/16 والأمر الوزاري المرقم (620) في 2023/4/19 وتدعوهم إلى الشروع في عملهم".

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