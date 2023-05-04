ضبط مسؤول و6 جباة في بلدية الكرادة لاستحصال اموال مخالفة للقانون

2023/05/04 | 22:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، من ضبط مسؤول في بلديَّة الكرادة وعدد من الجباة؛ لجبايتهم مبالغ ماليَّة بشكل غير قانوني ودون وصولات رسميَّة.

وقال بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد ألفت فريقاً؛ للتحري والتقصي عن معلومات تلقتها حول قيام مجموعة من الجباة في دائرة بلديَّة الكرادة - قسم الجباية باستحصال مبالغ ماليَّة من المصارف والمستشفيات الأهليَّة، وتزويدهم بوصولات خلافاً للمبالغ المستلمة".

واضاف البيان، أن "فريق المديريَّة، وبعد إجراء عمليات المتابعة والمراقبة والتحري والتقصي، نصب كميناً محكماً للمتهمين، إذ انتقل إلى دائرة بلديَّة الكرادة، وتمكن من الإيقاع بمدير قسم الجباية فيها وستة من الجباة، إذ ضبطته متلبساً بتسلم مبالغ ماليَّة من الجباة الستة كحصة أسبوعيَّة له من المبالغ المجباة بشكل غير أصولي وبدون وصولات رسميَّة".

وتابع، إن "العمليَّة أسفرت عن ضبط مبلغ مالي في درج المكتب الخاص بالمتهم الرئيس "مدير قسم الجباية" قدره (٣،٩٦١،٠٠٠) ثلاثة ملايين وتسعمائة وواحد وستون ألف دينار، تمثل المبالغ التي قام الجباة بتسليمها له، ومجموعة من الأوليَّات، لافتة إلى التحرز على مبلغ مالي قدره (٩،٥٠،٠٠٠) تسعة ملايين وخمسون ألف دينار، و (١١،٤٠٠) أحد عشر ألفاً وأربعمائة دولار تم العثور عليها في سيارة المتهم".

ونوه البيان، الى انه "تم تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وعرضه رفقة المتهمين السبعة والمبرزات والمبالغ المضبوطة، على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة؛ بغية استكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المتهمين".

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