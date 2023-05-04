منظمة مكافحة الاتجار بالبشر تطالب بإيقاف العنف ضد النساء النيجيريات في العراق

2023/05/04 | 22:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اطلقت منظمة الوكالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر النيجيرية، اليوم الخميس، حملة جديدة من خلال بيان رسمي، انتقدت خلاله "الاستغلال" الذي تتعرض له النساء النيجيريات العاملات في العراق وغياب الحماية القانونية لهن من الاعتداء والاتجار.

وقالت رئيسة المنظمة فاطمة وزيري بحسب بيان رسمي ترجمته (بغداد اليوم)، إن "النساء النيجريات العاملات في العراق يتم استغلالهن "بطرق عدة وبشكل يومي"، من قبل الجهات المسؤولة عن تهريبهن الى العراق بالإضافة الى العراقيين الذين يقومون بتوظيفهن".

وأضافت وزيري أن "المعلومات التي لدينا تؤكد ان النساء النيجريات يتعرضن أيضا الى التعنيف والاجهاد الشديد بالإضافة الى الاحتجاز القسري من قبل موظفيهن خصوصا بعد الاستحواذ على هواتفهن النقالة"، مشيرة الى ان جهود الحكومة النيجيرية قللت من الاتجار بالنساء النيجريات حول العالم وقادت المهربين الى تركيز جهودهم على العراق، بحسب وصفها".

موضحة، أن "منظمتها تتلقى بشكل مستمر طلبات بالتدخل وإنقاذ النساء النيجريات وخصوصا في مدن بغداد والبصرة ".

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