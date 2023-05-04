2023/05/04 | 22:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول دبلوماسي رفيع لـCNN إن أعضاء جامعة الدول العربية سيجتمعون يوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض للتصويت على "إبطال تجميد عضوية سوريا" في الجامعة العربية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر دبلوماسي لـCNN: أعضاء من الجامعة العربية يجتمعون في السعودية الأحد للتصويت على إعادة سوريا إلى مقعدها) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر دبلوماسي لـCNN: أعضاء من الجامعة العربية يجتمعون في السعودية الأحد للتصويت على إعادة سوريا إلى مقعدها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).