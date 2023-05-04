2023/05/04 | 22:46 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "سبوتنيك": مفاوضات سورية عراقية حول إعادة ضخ النفط عبر أنابيب "كركوك - بانياس" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/04 | 22:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("سبوتنيك": مفاوضات سورية عراقية حول إعادة ضخ النفط عبر أنابيب "كركوك - بانياس") نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("سبوتنيك": مفاوضات سورية عراقية حول إعادة ضخ النفط عبر أنابيب "كركوك - بانياس") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).