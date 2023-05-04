منتخب شباب العراق ينهي معسكر إسبانيا ويقدم نفسه بقوة قبل المونديال

2023/05/04 | 22:50 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شباب العراق يتوقع لهم التألق في المونديال (العربي الجديد/ Getty)

اختتم منتخب شباب العراق، الخميس، معسكره التدريبي الذي أقيم في إسبانيا، منذ 18 من شهر إبريل/ نيسان الماضي، تحضيراً لـمونديال تحت 20 سنة، والذي تستضيفه الأرجنتين في 20 مايو/ أيار الجاري.

وخاضت كتيبة المدير الفني عماد محمد في هذا المعسكر 4 مباريات، نجحوا في الفوز بـ3 منها، مع تعادل وحيد، ليقدم وصيف آسيا نفسه بقوة، قبل العرس العالمي.

وواجه شباب العراق، منتخب الدومنيكان في اللقاء الأول، وانتهى لصالحهم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل التعادل مع البرازيل في المباراة الثانية بهدف لمثله، ومن ثم التغلب في المواجهة الثالثة على ريال بيتيس الإسباني تحت 21 عاماً بثلاثة أهداف مقابل هدف، واختتم مبارياته بتغلبه في مباراته الرابعة على منتخب شباب جبل طارق بهدفين مقابل لا شيء.

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راحة قبل الاختبار الأخير

قرر الجهاز التدريبي لمنتخب شباب العراق، منح اللاعبين يومين راحة، قبل العودة للدخول في معسكر مغلق في العاصمة بغداد ينطلق في السابع من هذا الشهر، تتخلله مباراة أمام أحد أندية الدوري الممتاز العراقي، ومن ثم يشد الرحال إلى مدينة بوينس آيرس الأرجنتينية في الخامس عشر أو السادس عشر من هذا الشهر، للمشاركة في نهائيات كأس العالم، حيث أوقعت القرعة منتخب العراق في المجموعة الخامسة، إلى جانب تونس وأوروغواي وإنكلترا.

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